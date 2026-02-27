USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Спецоперация в Батуми

16:31 1059

В эти минуты в Батуми на улице Гайдара Абашидзе проводится спецоперация. Сотрудники силовых ведомств мобилизованы в одной из квартир на десятом этаже корпуса, пишут грузинские СМИ.

Соответствующие ведомства не отвечают на вопросы журналистов, и на данном этапе неизвестно, с кем связано полицейское мероприятие. В здании, помимо частных квартир, зарегистрировано множество компаний. Кроме того, несколько компаний арендуют площади.

По предварительной информации, спецоперацию проводит Служба государственной безопасности Грузии, однако там на звонки СМИ не ответили.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1493
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 270
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 308
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 317
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5462
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 707
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1376
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5734
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1055
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 981
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1911

