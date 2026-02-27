Спецоперация в Батуми

В эти минуты в Батуми на улице Гайдара Абашидзе проводится спецоперация. Сотрудники силовых ведомств мобилизованы в одной из квартир на десятом этаже корпуса, пишут грузинские СМИ.

Соответствующие ведомства не отвечают на вопросы журналистов, и на данном этапе неизвестно, с кем связано полицейское мероприятие. В здании, помимо частных квартир, зарегистрировано множество компаний. Кроме того, несколько компаний арендуют площади.

По предварительной информации, спецоперацию проводит Служба государственной безопасности Грузии, однако там на звонки СМИ не ответили.