Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева

В финале весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов в дополнительное время одолел Балабея Агаева и стал победителем ташкентского «Большого шлема».
После первого дня соревнований у Азербайджана золото и серебро.
*** 16:39
Сегодня в Ташкенте стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.
В первый день соревнования нас ждет азербайджанский финал. В весовой категории до 60 кг за золото поборются Ахмед Юсифов и Балабей Агаев.
Ахмед Юсифов на пути к финалу победил Самариддина Кучкарова (Узбекистан), Хайро Морено (Сальвадор), Мерзода Суфиева (Таджикистан) и Достона Рузиева (Узбекистан).
Балабей Агаев взял верх над Бахромом Ботуровым (Узбекистан), Джонатаном Янгом (США), Лукой Гаделия (Грузия) и чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира Таики Накамурой (Япония).
В Ташкенте Азербайджан представляют 18 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.