Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева

В финале весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов в дополнительное время одолел Балабея Агаева и стал победителем ташкентского «Большого шлема».

После первого дня соревнований у Азербайджана золото и серебро.

*** 16:39

Сегодня в Ташкенте стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.