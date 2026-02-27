USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Новость дня
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева

обновлено 16:48
Отдел спорта
16:48 708

В финале весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов в дополнительное время одолел Балабея Агаева и стал победителем ташкентского «Большого шлема».

После первого дня соревнований у Азербайджана золото и серебро.

*** 16:39

Сегодня в Ташкенте стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В первый день соревнования нас ждет азербайджанский финал. В весовой категории до 60 кг за золото поборются Ахмед Юсифов и Балабей Агаев.

Ахмед Юсифов на пути к финалу победил Самариддина Кучкарова (Узбекистан), Хайро Морено (Сальвадор), Мерзода Суфиева (Таджикистан) и Достона Рузиева (Узбекистан).

Балабей Агаев взял верх над Бахромом Ботуровым (Узбекистан), Джонатаном Янгом (США), Лукой Гаделия (Грузия) и чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира Таики Накамурой (Япония).

В Ташкенте Азербайджан представляют 18 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1495
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 271
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 310
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 317
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5462
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 709
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1380
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5734
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1058
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 983
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1911

ЭТО ВАЖНО

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1495
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 271
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 310
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 317
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5462
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 709
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1380
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5734
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1058
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 983
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1911
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться