Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

SOCAR и BP снижают геологоразведочные риски в Каспии

16:56 431

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская BP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сейсмических и скважинных исследований в Каспийском бассейне, сообщает SOCAR.

Согласно договоренностям, стороны реализуют передовое сейсмическое исследование с применением инновационных технологий для создания регионального псевдо-3D сейсмического куба путем интеграции и унификации ранее собранных данных. Отмечается, что это будет первый проект подобного рода в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Формируемый псевдо-3D сейсмический объем позволит существенно повысить качество региональной геологической интерпретации за счет снижения зависимости от разрозненных 2D сейсмических профилей.

Такой подход обеспечит возможность бассейнового 3D-картирования, более глубокое понимание перспектив нефтегазоносности и снижение геологоразведочных рисков при реализации будущих проектов в Каспийском бассейне.

В рамках сотрудничества SOCAR предоставит BP 2D сейсмические профили, данные по скважинам и геологические образцы. В свою очередь BP обеспечит обработку сейсмических материалов и проведение лабораторных анализов образцов. Псевдо-3D сейсмический массив будет сформирован подрядной компанией, обладающей современными техническими возможностями и подтвержденным опытом внедрения данной технологии.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1497
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 271
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 312
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 318
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5464
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 709
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1380
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5735
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1059
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 984
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1911

