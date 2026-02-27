SOCAR и BP снижают геологоразведочные риски в Каспии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская BP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сейсмических и скважинных исследований в Каспийском бассейне, сообщает SOCAR.

Согласно договоренностям, стороны реализуют передовое сейсмическое исследование с применением инновационных технологий для создания регионального псевдо-3D сейсмического куба путем интеграции и унификации ранее собранных данных. Отмечается, что это будет первый проект подобного рода в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Формируемый псевдо-3D сейсмический объем позволит существенно повысить качество региональной геологической интерпретации за счет снижения зависимости от разрозненных 2D сейсмических профилей.

Такой подход обеспечит возможность бассейнового 3D-картирования, более глубокое понимание перспектив нефтегазоносности и снижение геологоразведочных рисков при реализации будущих проектов в Каспийском бассейне.

В рамках сотрудничества SOCAR предоставит BP 2D сейсмические профили, данные по скважинам и геологические образцы. В свою очередь BP обеспечит обработку сейсмических материалов и проведение лабораторных анализов образцов. Псевдо-3D сейсмический массив будет сформирован подрядной компанией, обладающей современными техническими возможностями и подтвержденным опытом внедрения данной технологии.