Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?

По его словам, в целом в самом механизме адресной социальной помощи существует ряд проблем, одной из которых является методология.

«В итоге имеющиеся недостатки снижают его доступность. Непрозрачность экономики и доходов населения привела к тому, что для получения этой помощи установлены завышенные оценочные параметры. Поскольку доходы значительной части населения не легализованы, госструктуры предлагают альтернативные инструменты их измерения. Например, учитываются ежемесячные расходы на коммунальные услуги, мобильную связь, наличие в доме бытовой техники, мебели, их марка и стоимость, наличие автомобиля, земельного участка на имя гражданина и так далее. Все это формирует сложную оценочную методологию», — пояснил Гасанов.

По сути, добавил он, если бы экономика была легальной и доходы населения прозрачными, было бы достаточно просто измерять официальные доходы для назначения адресной социальной помощи. По его словам, согласно действующему порядку, если доход семьи ниже утвержденного правительством прожиточного минимума или критерия нуждаемости, разница компенсируется через механизм социальной помощи. Иными словами, если в 2026 году критерий нуждаемости установлен на уровне 300 манатов на человека, то в семье из пяти человек совокупный доход семьи должен составлять не менее 1500 манатов.

«Если же доход составляет не 1500, а, например, 1100 манатов, при условии, что трудоспособные члены семьи работают либо зарегистрированы как безработные и ищут работу, семье должна выплачиваться адресная социальная помощь в размере 400 манатов, чтобы довести доход до установленного минимума. Однако возникает еще один вопрос - определение самого минимального уровня. Альтернативные расчеты показывают, что между официально объявленным прожиточным минимумом и его реальным уровнем существует разница. Это связано как со структурой прожиточного минимума, так и со структурой потребительской корзины, которая не в полной мере адаптирована к современным требованиям и вызовам», - подчеркнул Гасанов.

Он привел пример, что в Азербайджане, несмотря на формально бесплатное среднее образование, семьи фактически несут существенные дополнительные расходы, нанимая для своих детей репетиторов. Эти затраты, по его словам, не отражены в структуре потребительской корзины. Кроме того, экономист добавил, что в условиях цифровой экономики при расчете критерия нуждаемости в потребительской корзине до сих пор учитывается лишь один час интернет-пользования в день на человека.

«Подобные факторы, а также использование официальных ценовых данных, публикуемых государственными органами, при определении уровня нуждаемости в итоге приводят к заниженному показателю. Соответственно, рассчитанный на этой основе размер адресной социальной помощи зачастую не соответствует реальным потребностям семьи, а часть заявителей вообще не получает помощь», — отметил он.

В заключение экономист отметил, что если недостатки модели будут устранены и не будет допущено субъективного вмешательства и предвзятости, то методология, учитывая динамику цен и другие влияющие факторы, позволит определять размер адресной социальной помощи в соответствии с реальной экономической динамикой и тем самым создаст условия для решения существующих проблем в этой сфере.