Что обсудил Экономический совет?

На заседании был детально обсужден проект «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» и ее ключевые цели. Также обсужден проект II Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории (на 2027-2030 годы - ред.).

Кроме того, участники заседания проанализировали основные драйверы экономического роста в 2025 году, текущую ситуацию в различных сферах, а также вопросы макроэкономической и финансовой стабильности и приоритеты экономической политики.

С докладами выступили вице-премьеры Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов.

«По итогам обсуждения даны соответствующие поручения по проекту стратегии и другим вопросам повестки дня», - отмечает Кабинет Министров.