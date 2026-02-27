USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Что обсудил Экономический совет?

В Баку состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова, сообщает Кабинет Министров.

На заседании был детально обсужден проект «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» и ее ключевые цели. Также обсужден проект II Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории (на 2027-2030 годы - ред.).

Кроме того, участники заседания проанализировали основные драйверы экономического роста в 2025 году, текущую ситуацию в различных сферах, а также вопросы макроэкономической и финансовой стабильности и приоритеты экономической политики.

С докладами выступили вице-премьеры Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов.

«По итогам обсуждения даны соответствующие поручения по проекту стратегии и другим вопросам повестки дня», - отмечает Кабинет Министров.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 1501
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 274
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
17:19 313
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
17:09 321
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
16:58 5467
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
16:48 711
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
16:26 1384
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
03:04 5735
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
16:08 1061
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
16:05 985
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
15:13 1914

