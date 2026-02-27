Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по защите детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде». Документ предусматривает подготовку законодательных инициатив по регулированию использования социальных сетей детьми, а также внедрение образовательных и просветительских механизмов.

В тексте отмечается, что развитие информационно-коммуникационных технологий и широкое распространение цифровых решений усилили роль социальных сетей в общественной жизни. Ранняя вовлеченность детей в онлайн-среду и рост объемов информации в социальных платформах требуют анализа и обновления действующего регулирования с учетом современных технологических и социальных рисков.

Согласно документу, международные исследования и опыт других стран указывают на необходимость уделять особое внимание защите детей в цифровой среде. Для этого предполагается применение правовых и технологических инструментов, направленных на защиту частной жизни, достоинства и безопасности детей, а также установление обязанностей для социальных сетей по снижению рисков и защите данных.

Распоряжение предусматривает формирование правовой базы регулирования деятельности социальных сетей, внедрение родительского контроля, внутренних механизмов безопасности платформ и возрастных фильтров контента. Ожидается, что эти меры повысят безопасность детей и подростков в цифровой среде и будут способствовать развитию цифровой грамотности и навыков критического восприятия информации.

Кабинету Министров поручено в трехмесячный срок подготовить проекты нормативно-правовых актов, включая предложения о введении возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях.

Правительству также поручено разработать правила использования мобильных и электронных устройств в дошкольных группах и школах; включить в образовательные программы темы цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного онлайн-поведения; организовать просветительские программы для родителей, учителей и детей; проводить информационную работу по вопросам законного использования социальных сетей и защиты прав ребенка, а также содействовать исследованиям в сфере цифрового благополучия детей.