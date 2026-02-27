USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Украинская карта Орбана: ставка на страх и «Дружбу»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе предвыборной кампании пытается убедить избирателей, что главная угроза для страны исходит от Украины, а не от роста цен, ухудшения социальных услуг или экономической стагнации, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, накануне выборов 2018 года Орбан делал ставку на тему миграции, представляя ее как ключевую угрозу для страны. В 2022 году, спустя пять недель после начала специальной военной операции РФ, он утверждал, что оппозиция якобы намерена направить венгерские войска в Украину. Теперь, столкнувшись с самым серьезным вызовом со стороны бывшего однопартийца Петера Мадьяра, действующий премьер вновь выносит украинский вопрос в центр кампании.

В последние дни, пишет газета, его предвыборная риторика вышла за пределы внутренней повестки. Речь, в частности, идет о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть. Будапешт настаивает на возобновлении поставок по этому маршруту и на этом фоне отказался поддержать последний пакет санкций ЕС, а также кредит Украине на 90 млрд евро.

На фоне данных большинства независимых опросов, фиксирующих заметное преимущество партии Мадьяра «Тиса», Орбан усилил критику в адрес Киева. Так, на этой неделе он заявил о направлении войск для защиты венгерской инфраструктуры от Украины. Уже на следующий день премьер опубликовал открытое письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, обвинив его в попытке втянуть Венгрию в войну против РФ.

Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Ильхам Алиев подписал распоряжение о защите детей в интернете
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь?
Почему многие малообеспеченные семьи не могут получить адресную социальную помощь? Отвечает экономист
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне
Министр экономики Армении ушел после вопроса о Пашиняне обновлено 16:58
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева
Азербайджанский финал в Ташкенте: Ахмед Юсифов одолел Балабея Агаева обновлено 16:48
Второе землетрясение за день в Шемахе
Второе землетрясение за день в Шемахе заявление МЧС; обновлено 16:26
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины
Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины накануне; все еще актуально
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане?
Как дальше будет меняться минимальная зарплата в Азербайджане? мнение экономиста
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Зеленский позвонил Фицо и пригласил его в Киев
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
Гибель сотрудников отеля: зачитан приговор
