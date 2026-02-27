USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Нефтяной рынок: риск войны с Ираном взвинчивает цены

17:39 561

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,2% и достигла $73,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 17:08 по бакинскому времени.

В предыдущий раз на этом уровне нефть торговалась более восьми месяцев назад – 23 июня 2025 года.

Цены на нефть выросли на фоне усиления опасений относительно возможного нанесения США удара по Ирану. Обострение конфликта в регионе может привести к перебоям поставок нефти на мировой рынок. Иран – четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей в сутки.

На нефтяном рынке сохраняется неопределенность, а страх подталкивает котировки вверх, отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от хода переговоров по иранской ядерной программе и возможных военных действий, которые США могут предпринять против Ирана.

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7317
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 603
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 458
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17990
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 856
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1784
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 579
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1012
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2132
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2336
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 895

