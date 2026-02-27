Нефтяной рынок: риск войны с Ираном взвинчивает цены

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,2% и достигла $73,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 17:08 по бакинскому времени.

В предыдущий раз на этом уровне нефть торговалась более восьми месяцев назад – 23 июня 2025 года.

Цены на нефть выросли на фоне усиления опасений относительно возможного нанесения США удара по Ирану. Обострение конфликта в регионе может привести к перебоям поставок нефти на мировой рынок. Иран – четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, добывающий около 3,2 млн баррелей в сутки.

На нефтяном рынке сохраняется неопределенность, а страх подталкивает котировки вверх, отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от хода переговоров по иранской ядерной программе и возможных военных действий, которые США могут предпринять против Ирана.