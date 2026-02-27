USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Студентов юридических факультетов шантажировали онлайн

Возбуждено уголовное дело в отношении лица, задержанного за распространение фотографий студентов.

Об этом сообщило МВД Азербайджана.

Сообщается, что в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили обращения о том, что неизвестный осуществил монтаж фотографий студентов юридического факультета БГУ, а также других высших учебных заведений, добавлял к ним оскорбительные надписи и распространял в социальных сетях, требуя деньги за их удаление.

В результате проведенных киберполицией оперативно-технических мероприятий по подозрению в совершении указанных деяний был задержан 28-летний Фахри Джабраилов.

Установлено, что Джабраилов осуществлял поиск в социальной сети TikTok по тегу «студенты-юристы», получал фото- и видеоматериалы различных лиц, после чего с помощью программ искусственного интеллекта монтировал изображения, добавлял оскорбительные надписи и повторно распространял их через различные фейковые аккаунты.

За удаление фото- и видеоматериалов он требовал от студентов различные суммы денег.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Ф.Джабраилову предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, он привлечен к следствию в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.

