Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию наделено новыми полномочиями.

Это отражено в изменениях, внесенных указом президента Ильхама Алиева в «Положение об Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию».

Согласно изменениям, в перечень обязанностей Агентства включено право при проведении контроля качества требовать от исполнителя устранения выявленных нарушений требований и стандартных операционных процедур в сфере разминирования, а в случае неисполнения этого требования — приостанавливать деятельность исполнителя по разминированию.