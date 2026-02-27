USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями

указ президента
18:04 580

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию наделено новыми полномочиями.

Это отражено в изменениях, внесенных указом президента Ильхама Алиева в «Положение об Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию».

Согласно изменениям, в перечень обязанностей Агентства включено право при проведении контроля качества требовать от исполнителя устранения выявленных нарушений требований и стандартных операционных процедур в сфере разминирования, а в случае неисполнения этого требования — приостанавливать деятельность исполнителя по разминированию.

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7324
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 606
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 460
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17992
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 859
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1793
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 581
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1016
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2134
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2337
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 897

