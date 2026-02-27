USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Казахстан призвал своих граждан покинуть Иран

18:08 452

В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Ирана Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от посещения исламской республики до стабилизации обстановки, пишут казахстанские СМИ.

Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендовано покинуть страну, соблюдать повышенные меры безопасности и строго придерживаться рекомендаций местных властей.

МИД Казахстана также призвал граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7325
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 608
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 460
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17992
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 859
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1795
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 582
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1018
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2134
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2337
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 898

