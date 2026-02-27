Казахстан призвал своих граждан покинуть Иран

В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Ирана Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от посещения исламской республики до стабилизации обстановки, пишут казахстанские СМИ.

Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендовано покинуть страну, соблюдать повышенные меры безопасности и строго придерживаться рекомендаций местных властей.

МИД Казахстана также призвал граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.