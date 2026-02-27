Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани

Отметим, что А.Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В 7-летнем возрасте он обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3 000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине (в спортивной терминологии – «пресс»).

В море найдено тело жителя села Ашагы Нуведи Ленкоранского района Алескера Гасанзаде , имя которого было включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Он стал первым в мире ребенком, имя которого было включено в Книгу рекордов Гиннесса. Юный спортсмен был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты.

Кроме того, он был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса в качестве почетного члена.