Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани

18:18 1796

В море найдено тело жителя села Ашагы Нуведи Ленкоранского района Алескера Гасанзаде, имя которого было включено в Книгу рекордов Гиннесса. 

Отметим, что А.Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В 7-летнем возрасте он обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3 000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине (в спортивной терминологии – «пресс»).

Алескер Гасанзаде

Он стал первым в мире ребенком, имя которого было включено в Книгу рекордов Гиннесса. Юный спортсмен был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты.

Кроме того, он был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса в качестве почетного члена.

