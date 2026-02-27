Пакистан реализовал право на самооборону

В МИД отметили, что действия пакистанских вооруженных сил стали ответом на повторяющиеся террористические атаки группировок «Фитна-аль-Хаваридж» и «Фитна аль-Хиндустан» на территории Афганистана, а также на провокационные действия движения «Талибан» в ночь на 26 февраля.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что последние операции против террористических группировок в Афганистане были проведены в рамках реализации права страны на самооборону и с целью обеспечения безопасности своих граждан. Соответствующее заявление ведомство распространило в социальных сетях.

«Действия Пакистана были предприняты в рамках реализации его права на самооборону и с целью обеспечения безопасности, защиты своих граждан и стабильности более широкого региона», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что любые дальнейшие провокации со стороны «Талибана» или террористических группировок будут встречены «решительными и соразмерными мерами».

Согласно заявлению, Пакистан продолжил участвовать в политических и дипломатических усилиях по снижению угрозы терроризма с территории Афганистана.

«При этом действия страны были неправильно истолкованы, что привело к росту числа террористических атак с афганской территории при активной поддержке и содействии режима «Талибана», а также Индии», - указали в МИД Пакистана.