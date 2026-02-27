Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале

В ходе состоявшейся в рамках визита встречи председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ «Алят» Валех Алескеров предоставил делегации подробную информацию о стратегическом географическом положении СЭЗ «Алят», расположении на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также ее растущей роли как формирующегося промышленного центра в Каспийском бассейне.

Официальная делегация во главе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али побывала в Свободной экономической зоне (СЭЗ) «Алят».

Затем премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью индустриального центра на территории СЭЗ.

Отмечалось, что СЭЗ имеет уникальную законодательную базу и здесь применяется особый правовой режим для инвесторов. Резидентам СЭЗ «Алят» предоставляется готовая к использованию внутренняя и внешняя инфраструктура, промышленные земельные участки, оснащенные современными инженерными и коммуникационными системами, а также широкий пакет финансовых и нефинансовых льгот.

Премьер Эфиопии в рамках официального визита в Азербайджан также посетил центр ASAN xidmət.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət и проектах, реализуемых в сфере инноваций.

Премьеру Эфиопии были представлены различные технологические решения, применяемые в деятельности центров ASAN xidmət. Было доведено до внимания, что заключены соглашения более чем с 30 странами и международными организациями об экспорте азербайджанского национального бренда ASAN как интеллектуальной продукции. Также подчеркивалось, что ООН оценивает концепцию ASAN xidmət, ставшую международным брендом Азербайджана, как лучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью мобильной службы ASAN. Оценив проект мобильной службы ASAN, играющей важную роль в обеспечении доступа граждан к государственным услугам, он отметил, что этот опыт будет внедрен в ближайшем будущем и в Эфиопии.

Гостю также была предоставлена подробная информация о деятельности Центре инкубации и акселерации INNOLAND, центра Bilim Bakı и юридического лица публичного права ABAD.

Отметим, в результате сотрудничества с Госагентством в июне 2025 года в эфиопском городе Аддис-Абеба начал работу первый центр государственных услуг MESOB, основанный на азербайджанской концепции ASAN xidmət.

Напомним, в мае 2024 года между Госагентством и соответствующим структурами Эфиопии был подписан Меморандум о взаимопонимании по применению опыта ASAN xidmət в Эфиопии.

В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании Госагентство провело тренинги для государственных служащих из Эфиопии, определило единый стандарт обслуживания и разработало рекомендательные документы на основе технологических решений, используемых в центрах ASAN xidmət.