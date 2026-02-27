Великобритания вывезла дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Иране из-за угрозы начала военного конфликта в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Британский персонал был временно вывезен из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно», - отмечается в информации.