Великобритания вывезла дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Иране из-за угрозы начала военного конфликта в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
«Британский персонал был временно вывезен из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно», - отмечается в информации.
В январе США предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.
Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что дает максимум 15 дней Ирану на достижение договоренности.