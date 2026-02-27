USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Кремль о боях между Афганистаном и Пакистаном

19:08 409

Россия надеется, что прямые боестолкновения на афгано-пакистанской границе скоро прекратятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе. Песков сообщил, что контакты с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, о дате Кремль сообщит позже.

В то же время пакистанская сторона анонсировала визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию. Он состоится на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

«На следующей неделе состоится визит премьер-министра Пакистана в Российскую Федерацию», — сказал он, выступая на медиафоруме Москва — Исламабад.

Сенатор считает, что предстоящий визит будет иметь историческое значение и станет важным шагом для укрепления связей между двумя государствами.

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7340
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 625
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 470
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17997
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 866
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1806
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 585
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1023
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2138
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2339
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 899

