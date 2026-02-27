Кремль о боях между Афганистаном и Пакистаном

По его словам, Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе. Песков сообщил, что контакты с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, о дате Кремль сообщит позже.

Россия надеется, что прямые боестолкновения на афгано-пакистанской границе скоро прекратятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время пакистанская сторона анонсировала визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию. Он состоится на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

«На следующей неделе состоится визит премьер-министра Пакистана в Российскую Федерацию», — сказал он, выступая на медиафоруме Москва — Исламабад.

Сенатор считает, что предстоящий визит будет иметь историческое значение и станет важным шагом для укрепления связей между двумя государствами.