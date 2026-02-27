USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича имеет российское гражданство

ФОТО
19:28 168

Подозреваемый в убийстве бывшего главы администрации, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого задержала испанская полиция в Германии, имеет российское гражданство. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По данным источников, задержанного по подозрению в убийстве Портнова зовут Азизов Александр Азизович, 1981 года рождения. Он родом из Шахтерска Донецкой области и имеет гражданство Украины.

Также Александр Азизов значится в «Едином государственном реестре налогоплательщиков» Российской Федерации.

«Украинская правда» пыталась пообщаться с братом подозреваемого Вели Азизовым, но тот удалил аккаунт в мессенджере Telegram.

Бывшего советника бывшего украинского президента- Виктора Януковича - Андрея Портнова - 21 мая 2025 года застрелили в Мадриде.

Вскоре после убийства испанский суд постановил засекретить расследование убийства Портнова.

25 февраля 2026 года национальная полиция Испании сообщила о задержании в Германии предполагаемого исполнителя убийства.

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7342
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 625
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 470
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17999
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 868
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1808
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 585
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1023
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2139
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2339
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 899

ЭТО ВАЖНО

Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 7342
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
Армия Пакистана уничтожила сотни талибов
19:01 625
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 470
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены обновлено 16:28
16:28 17999
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 868
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 1808
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 585
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1023
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны?
США и Израиль под прицелом: куда может ударить Иран в случае войны? обновлено 17:50
17:50 2139
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем
Иранский дрон снова кружит рядом с авианосцем видео; обновлено 17:33
17:33 2339
Что обсудил Экономический совет?
Что обсудил Экономический совет?
17:21 899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться