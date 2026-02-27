Подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича имеет российское гражданство

Подозреваемый в убийстве бывшего главы администрации, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого задержала испанская полиция в Германии, имеет российское гражданство. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По данным источников, задержанного по подозрению в убийстве Портнова зовут Азизов Александр Азизович, 1981 года рождения. Он родом из Шахтерска Донецкой области и имеет гражданство Украины.

Также Александр Азизов значится в «Едином государственном реестре налогоплательщиков» Российской Федерации.