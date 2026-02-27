USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Трамп спровоцировал вражду между двумя союзниками США

Запрос, направленный президенту США Дональду Трампу по поводу войны в Судане, лежит в основе дипломатического спора между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, в ноябре прошлого года, по словам четырех человек, ознакомленных с содержанием разговора, предоставленным эмиратскими официальными лицами, президент США Дональд Трамп позвонил президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бин Зайеду, чтобы обсудить частный разговор, который он провел с фактическим правителем Саудовской Аравии.

По словам четырех источников NYT, американский президент передал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время своего визита в Белый дом в том же месяце попросил его ввести санкции против Объединенных Арабских Эмиратов. Они заявили, что санкции были введены из-за поддержки правительством ОАЭ вооруженной группировки, участвующей в гражданской войне в Судане.

Саудовский чиновник представил другую версию событий, заявив, что принц Мухаммед попросил президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против суданской вооруженной группировки, чтобы предотвратить получение ею внешней поддержки, а не напрямую навязывать меры Объединенным Арабским Эмиратам. По словам чиновника, саудовское руководство обратилось с этой просьбой, поскольку считало, что, если правительство ОАЭ отступит, война в Судане закончится.

Американский чиновник заявил, что принц Мухаммед никогда не просил президента Трампа ввести санкции против Объединенных Арабских Эмиратов, но отказался комментировать этот разговор.

«Хотя детали спорны, последствия очевидны. Вскоре после звонка Трампа скрытые разногласия между правительствами Саудовской Аравии и ОАЭ переросли в публичную вражду.

Информация, переданная Трампом, привела в ярость высокопоставленных эмиратских чиновников, которые почувствовали себя преданными Саудовской Аравией, некогда одним из их ближайших союзников, сообщили четыре человека, знакомые с содержанием разговора. Отношения быстро ухудшились, достигнув критической точки в декабре, когда Саудовская Аравия бомбила груз, отправленный из ОАЭ в Йемен», - говорится в статье.

«Разногласия между двумя соседними странами, богатыми нефтью и обладающими огромным глобальным влиянием, имеют далеко идущие последствия, способные повлиять на рынки и усугубить войны. Их конкуренция за доминирование в регионе уже изменила будущее Йемена и угрожает обострить конфликты на Африканском Роге, где две державы оказались по разные стороны баррикад во многих странах.

Этот раскол также создает потенциальную дипломатическую проблему для администрации Трампа, которая надеется заручиться поддержкой как Саудовской Аравии, так и Объединенных Арабских Эмиратов в отношении своей ближневосточной политики, в том числе в отношении Газы и Ирана», - пишет издание.

Все четыре человека, опрошенные представителями ОАЭ, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы дипломатии, как и представители США и Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел ОАЭ отказалось комментировать этот разговор, отмечает NYT.

