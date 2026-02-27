«Азеришыг» в круглосуточном режиме устраняет последствия непогоды

ОАО «Азеришыг» работает в авральном режиме, устраняя последствия сильного ветра.

Порывистый ветер прервал электроснабжение в ряде районов западного региона, а также в Геранбое, повалив деревья на линии электропередачи, что привело к авариям.

Непогода и упавшие деревья создают дополнительные трудности для сотрудников ОАО «Азеришыг». Несмотря на это, они работают в авральном режиме, устраняя последствия аварии. Электроснабжение уже восстановлено во многих населенных пунктах. Подачу электроэнергии в других районах восстановят в ближайшее время.