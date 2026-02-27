Премьер-министр Эфиопии посетил AI Academy в Баку

В рамках официального визита в Азербайджан премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али побывал в AI Academy.
На встрече министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подчеркнул, что искусственный интеллект рассматривается как один из стратегических приоритетов цифровой повестки страны. По его словам, развитие человеческого капитала и расширение технологических возможностей являются ключевыми элементами национальной модели развития.
Генеральный директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров представил делегации цели создания Академии, основные направления ее деятельности и планы развития. Было отмечено, что AI Academy действует в соответствии со Стратегией искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы и нацелена на системную подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие прикладных навыков для государственного и частного секторов, а также укрепление инновационной среды.
Гостям рассказали об образовательных программах, специализированных курсах и практических учебных модулях Академии. Подчеркивалось, что обучение выстроено по модели, основанной на работе с реальными проектами. Такой подход позволяет применять технологии искусственного интеллекта не только на уровне теории, но и в конкретных экономических и институциональных задачах.
В ходе встречи стороны также обсудили расширение международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, обмен знаниями и опытом, а также развитие совместных инициатив.