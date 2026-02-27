USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Премьер-министр Эфиопии посетил AI Academy в Баку

20:26 383

В рамках официального визита в Азербайджан премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али побывал в AI Academy.

На встрече министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подчеркнул, что искусственный интеллект рассматривается как один из стратегических приоритетов цифровой повестки страны. По его словам, развитие человеческого капитала и расширение технологических возможностей являются ключевыми элементами национальной модели развития.

Генеральный директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров представил делегации цели создания Академии, основные направления ее деятельности и планы развития. Было отмечено, что AI Academy действует в соответствии со Стратегией искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы и нацелена на системную подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие прикладных навыков для государственного и частного секторов, а также укрепление инновационной среды.

Гостям рассказали об образовательных программах, специализированных курсах и практических учебных модулях Академии. Подчеркивалось, что обучение выстроено по модели, основанной на работе с реальными проектами. Такой подход позволяет применять технологии искусственного интеллекта не только на уровне теории, но и в конкретных экономических и институциональных задачах.

В ходе встречи стороны также обсудили расширение международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, обмен знаниями и опытом, а также развитие совместных инициатив.

Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 3630
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 2538
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 4781
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 3129
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 8464
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 889
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18533
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1341
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 3373
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 872
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1422

ЭТО ВАЖНО

Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 3630
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 2538
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 4781
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 3129
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 8464
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 889
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18533
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1341
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 3373
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 872
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться