Первенство Азербайджана по гребле

По совместной инициативе Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана 27 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» состоялось первенство Азербайджана.
Соревнования впервые прошли по системе гандикапа в академической гребле, байдарке и каноэ. В первенстве Азербайджана приняли участие в общей сложности 80 гребцов 2008–2013 годов рождения из Баку и Мингячевира. Согласно регламенту, участники на одиночных лодках преодолевали дистанцию 3500 метров в академической гребле и 2000 метров — в байдарке и каноэ.
Победителей определили по индивидуальным показателям времени.
Призеров наградили дипломами и медалями.
Гребцы, отличившиеся на первенстве Азербайджана, войдут в состав команды, которая примет участие в международной регате «Президентский кубок-2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, которая пройдет с 28 апреля по 1 мая.