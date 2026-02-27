USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Первенство Азербайджана по гребле

21:00 178

По совместной инициативе Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана 27 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» состоялось первенство Азербайджана.

Соревнования впервые прошли по системе гандикапа в академической гребле, байдарке и каноэ. В первенстве Азербайджана приняли участие в общей сложности 80 гребцов 2008–2013 годов рождения из Баку и Мингячевира. Согласно регламенту, участники на одиночных лодках преодолевали дистанцию 3500 метров в академической гребле и 2000 метров — в байдарке и каноэ.

Победителей определили по индивидуальным показателям времени.

Призеров наградили дипломами и медалями.

Гребцы, отличившиеся на первенстве Азербайджана, войдут в состав команды, которая примет участие в международной регате «Президентский кубок-2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, которая пройдет с 28 апреля по 1 мая.

Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 3633
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 2540
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 4781
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 3131
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили обновлено 17:44
17:46 8464
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 889
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18534
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1342
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани
Тело рекордсмена книги Гиннесса нашли в море в Ленкорани ФОТО
18:18 3373
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями
Агентство по разминированию наделено новыми полномочиями указ президента
18:04 872
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии
Новые послы Азербайджана в Бахрейне и Болгарии распоряжение президента
17:41 1422

