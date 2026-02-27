Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

По информации издания, Сунак на безвозмездной основе вошел в Международный консультативный совет по вопросам экономического обновления Украины.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к команде советников президента Украины Владимира Зеленского и будет помогать в вопросах экономического восстановления, привлечения инвестиций в оборонный сектор и укрепления энергетической устойчивости страны. Об этом пишет The Independent.

«Я уверен, что Украина с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций, может стать одной из самых динамичных экономик Европы», — заявил бывший глава британского правительства.

Сунак впервые принял участие в заседании Совета 26 февраля. По словам Зеленского, во время встречи участники обсудили усиление энергетической устойчивости Украины, подготовку к следующей зиме, а также механизмы привлечения частного бизнеса к инвестированию в оборонно-промышленный комплекс.

К работе Консультативного совета также привлечены президент Всемирного банка Аджай Банга, глава Европейского банка реконструкции и развития Одиле Рено-Бассо и представители крупных международных компаний, в частности Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

Помимо участия в совете, Сунак остается депутатом парламента Великобритании от округов Ричмонд и Норталлертон, работает старшим советником инвестиционного банка Goldman Sachs, а также консультирует Microsoft и компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic.