Армения и Россия обсудили восстановление железной дороги в Азербайджан

В Ереване состоялись переговоры между заместителем министра территориального управления и инфраструктур Армении Арменом Симоняном и заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым. Об этом заявили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

«Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся восстановления и строительства железнодорожной инфраструктуры Гюмри — Ахурик — граница Турции и Ерасх — граница Нахчывана.

Также был затронут текущий уровень сотрудничества в сферах автомобильного и воздушного транспорта, достигнута договоренность о продолжении обсуждений», - говорится в заявлении ведомства.