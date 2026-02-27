USD 1.7000
Зеленский поддержал военную операцию против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал проведение США военной операции против Ирана. При этом он отметил, что мирные переговоры являются лучшим решением, но власти страны могут не разделять эту идею. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», – заявил украинский лидер.

Последний месяц вокруг Ирана сконцентрированы корабли американских ВМС. Президент США Дональд Трамп требует от Тегерана отказа от ядерной программы. По этому вопросу США и Иран ведут переговоры с начала февраля. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Иран на переговорах в Женеве по иранскому ядерному досье добились «хорошего прогресса».

Несмотря на это, угроза удара США сохраняется. 22 февраля NYT писала, что Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим поручил разработать план на случай его гибели. 

