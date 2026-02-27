Зеленский поддержал военную операцию против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал проведение США военной операции против Ирана. При этом он отметил, что мирные переговоры являются лучшим решением, но власти страны могут не разделять эту идею. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», – заявил украинский лидер.