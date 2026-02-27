Зампреда «Газпром нефти» задержали в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на сумму свыше 29 млн рублей ($375 тыс.) от руководителей подрядных организаций. Как сообщили в пятницу, 27 февраля, в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По ней грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Задержание провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уточнил собеседник агентства ТАСС. По его данным, речь идет о двух эпизодах, произошедших в 2020-2021 годах. По версии следствия, Джалябов приобрел за 28 млн рублей ($362 тыс.) квартиру в Сочи; кроме того, в его распоряжение перешел катер на сумму более чем в 1,7 млн рублей ($22 тыс.).