Это следует из видеозаписи разговора с человеком, утверждающим, что он «настоящий Миндич». Видео разместил в YouTube-канале депутат Верховной Рады и глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по вопросам коррупции Алексей Гончаренко.

Бизнесмен Тимур Миндич готов вернуться в Украину и дать показания в суде, если у него будет уверенность в том, что при избрании ему меры пресечения у него будет возможность выйти под «честный залог».

«Я бы сегодня приехал в Украину, получил бы обвинение и сел бы даже в тюрьму, если был бы честный залог [за выход из СИЗО]. Я просто понимаю, что они [судьи] сейчас назовут такой залог, что я его не смогу собрать», - сказал он.

Бизнесмен сообщил, что готов выступить и на заседании парламентской комиссии по вопросам коррупции. «Мне это интересно, потому что у меня тоже есть вещи, которые я хотел бы вам [депутатам Рады] сказать», - пояснил он.

Расследование Национальной антикоррупционной прокуратуры Украины (НАБУ), добавил Миндич, он поддерживает, но обвинения в свой адрес не признает.

10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, у бывшего министра энергетики, а затем министра юстиции Германа Галущенко, который сейчас находится под арестом, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

На следующий день НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также экс-министру национального единства и другу Зеленского Алексею Чернышову. Сам Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.