Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Госслужба расследовала незаконную вырубку деревьев

Ульвия Худиева
В Баку, Сумгаите и Гахе были вырублены деревья. Государственная служба экологической безопасности сообщила, что за прошедшую неделю были выявлены факты незаконной вырубки деревьев в Баку по следующим адресам:

- улица Кязымаги Керимова, 18, Хатаинский район;

- улица Шарифзаде, 134, Ясамальский район.

Кроме того, 30 деревьев были незаконно вырублены в поселке Баладжары, на участке Сумгаитского шоссе, 10А; на 50-м километре трассы Баку - Алят повалено 13 деревьев и срублено 12 кустов. Кроме того, вырублены 6 деревьев, 4 куста в 21-м микрорайоне Сумгаита, а 17 деревьев в районе Приморского бульвара.

Установлено, что на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы 20 Января в городе Сумгаите незаконно вырублено 21 дерево, а в селе Зярня Гахского района — 9 деревьев.

Поскольку по размеру ущерба, причиненного зеленым насаждениям в каждом случае, незаконная вырубка классифицируется как преступление, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

