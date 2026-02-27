Вместо России Саудовская Аравия

Объемы рухнули до минимума с июня 2022 года, составив 859 тысяч баррелей в сутки (3,68 млн тонн). Министерство торговли Индии сообщало о сокращении закупок на 5% в 2025 году, до 84,86 млн тонн. В декабре 2025 года импорт российской нефти упал на 4% год к году и на 25% по сравнению с ноябрем, до 5,78 млн тонн.

Индия резко сократила импорт нефти из России: в январе поставки упали на 40% по сравнению с декабрем и более чем вдвое в годовом выражении, говорится в обзоре международного ценового агентства Argus, с которым ознакомился РБК.

Главной причиной стало усиление давления со стороны США и стремление Нью-Дели заключить выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. В январе доля российской нефти в индийском импорте снизилась до 21,2%, сообщало Reuters. Это наименьший показатель с октября 2022 года, когда республика только начала наращивать закупки у РФ на фоне войны в Украине. Индия компенсирует потерянные объемы на Ближнем Востоке и уже увеличила их долю в своем импорте до 55%. Ее главным поставщиком стала Саудовская Аравия. По данным Kpler, в феврале объемы из королевства могут достигнуть 1-1,1 млн баррелей в сутки — максимума с ноября 2019 года. Также Индия возобновила закупки венесуэльской нефти, заказав не менее 6 млн баррелей с поставкой в апреле, по данным Argus. Цена венесуэльской нефти оказалась примерно на $15 за баррель ниже Brent, что делает ее привлекательной для индийских НПЗ, многие из которых технологически заточены именно под тяжелые сорта.

После начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая начала продаваться со значительными скидками из-за западных санкций. К середине 2025 года поставки достигли 2 млн баррелей в сутки, затем начали сокращаться под давлением со стороны США и ЕС.