USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Вместо России Саудовская Аравия

21:36 1044

Индия резко сократила импорт нефти из России: в январе поставки упали на 40% по сравнению с декабрем и более чем вдвое в годовом выражении, говорится в обзоре международного ценового агентства Argus, с которым ознакомился РБК.

Объемы рухнули до минимума с июня 2022 года, составив 859 тысяч баррелей в сутки (3,68 млн тонн). Министерство торговли Индии сообщало о сокращении закупок на 5% в 2025 году, до 84,86 млн тонн. В декабре 2025 года импорт российской нефти упал на 4% год к году и на 25% по сравнению с ноябрем, до 5,78 млн тонн.

Главной причиной стало усиление давления со стороны США и стремление Нью-Дели заключить выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. В январе доля российской нефти в индийском импорте снизилась до 21,2%, сообщало Reuters. Это наименьший показатель с октября 2022 года, когда республика только начала наращивать закупки у РФ на фоне войны в Украине. Индия компенсирует потерянные объемы на Ближнем Востоке и уже увеличила их долю в своем импорте до 55%. Ее главным поставщиком стала Саудовская Аравия. По данным Kpler, в феврале объемы из королевства могут достигнуть 1-1,1 млн баррелей в сутки — максимума с ноября 2019 года. Также Индия возобновила закупки венесуэльской нефти, заказав не менее 6 млн баррелей с поставкой в апреле, по данным Argus. Цена венесуэльской нефти оказалась примерно на $15 за баррель ниже Brent, что делает ее привлекательной для индийских НПЗ, многие из которых технологически заточены именно под тяжелые сорта.

После начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая начала продаваться со значительными скидками из-за западных санкций. К середине 2025 года поставки достигли 2 млн баррелей в сутки, затем начали сокращаться под давлением со стороны США и ЕС. 

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1375
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 274
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4267
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9075
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4730
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4026
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5074
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4496
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18961
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1375
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 274
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4267
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9075
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4730
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4026
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5074
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4496
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18961
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться