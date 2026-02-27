USD 1.7000
Клинтон дает показания по делу Эпштейна

21:49

Конгресс США проводит слушания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В пятницу, 27 февраля, показания начал давать бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Об этом стало известно из расписания заседаний Конгресса.

Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме. Журналистам не разрешено присутствовать во время допроса бывшего политика. Остается неизвестным, что именно рассказал бывший президент Америки.

Клинтон заявил, что понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн, цитируют его зарубежные СМИ.

«Хотя мое краткое знакомство с Эпштейном закончилось задолго до того, как стали известны его преступления, и хотя я никогда не видел во время наших ограниченных контактов признаков того, что происходило на самом деле, я здесь, чтобы поделиться тем, что знаю, чтобы, возможно, предотвратить подобное в будущем.

Мы здесь только потому, что он так долго и тщательно скрывал свои преступления. И к тому времени, когда стало известно о его признании вины в 2008 году, я уже давно прекратил с ним любые отношения. Вы часто услышите от меня, что я «не помню». Это может показаться неудовлетворительным, но я не стану говорить то, в чем не уверен. Все это было очень давно, и я связан клятвой не строить догадок и не предполагать. Это важно не только для меня — это не поможет вам, если я буду пытаться играть в детектива спустя 24 года», - заявил Клинтон.

В четверг его супруга Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь США, дала показания, аналогичные тому, что рассказал ее супруг. В письменных показаниях, опубликованных в соцсети Х, она заявила, что якобы не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров.

Напомним, до этого Минюстом США были опубликованы данные о преступлениях скандального финансиста. В материалах дела были указаны имена многих европейских и американских политиков.

