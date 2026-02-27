Фицо: Украина не хочет возобновлять «Дружбу»

По итогам телефонного разговора Фицо заявил, что Зеленский якобы отказался пускать на территорию Украины следственную комиссию для изучения состояния трубопровода «Дружба», которую предложили отправить Словакия и Венгрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил убеждение, что Украина не заинтересована в возобновлении работы нефтепровода «Дружба». Об этом Фицо написал в соцсети X.

По словам главы словацкого правительства, украинский президент ответил отказом, ссылаясь на обеспокоенность спецслужб.

Фицо добавил, что Украина пока не разрешила послу Словакии и представительнице ЕС провести проверку нефтепровода.

В то же время премьер-министр заявил, что принимает предложение Зеленского провести совместные переговоры по ремонту «Дружбы», и поручил Министерству иностранных дел подобрать подходящую дату. Фицо добавил, что хотел бы, чтобы эта встреча состоялась не в Украине, а в одной из стран ЕС.

Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием представителей Венгрии, Словакии и Хорватии в среду, 25 февраля, обсудила состояние дел вокруг нефтепровода «Дружба» и пришла к выводу, что на данном этапе его остановка не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправит военных охранять энергообъекты от «украинской угрозы».

Ситуация вокруг нефтепровода стала причиной того, что Словакия и Венгрия заблокировали принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. Кроме того, Будапешт помешал утверждению кредита для Украины на сумму 90 млрд евро.