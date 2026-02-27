USD 1.7000
Фицо: Украина не хочет возобновлять «Дружбу»

21:54 552

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил убеждение, что Украина не заинтересована в возобновлении работы нефтепровода «Дружба». Об этом Фицо написал в соцсети X.

По итогам телефонного разговора Фицо заявил, что Зеленский якобы отказался пускать на территорию Украины следственную комиссию для изучения состояния трубопровода «Дружба», которую предложили отправить Словакия и Венгрия.

По словам главы словацкого правительства, украинский президент ответил отказом, ссылаясь на обеспокоенность спецслужб.

Фицо добавил, что Украина пока не разрешила послу Словакии и представительнице ЕС провести проверку нефтепровода.

В то же время премьер-министр заявил, что принимает предложение Зеленского провести совместные переговоры по ремонту «Дружбы», и поручил Министерству иностранных дел подобрать подходящую дату. Фицо добавил, что хотел бы, чтобы эта встреча состоялась не в Украине, а в одной из стран ЕС.

Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием представителей Венгрии, Словакии и Хорватии в среду, 25 февраля, обсудила состояние дел вокруг нефтепровода «Дружба» и пришла к выводу, что на данном этапе его остановка не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправит военных охранять энергообъекты от «украинской угрозы».

Ситуация вокруг нефтепровода стала причиной того, что Словакия и Венгрия заблокировали принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. Кроме того, Будапешт помешал утверждению кредита для Украины на сумму 90 млрд евро.

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1377
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 274
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4267
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9075
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4730
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4027
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5074
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4497
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18961
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558

