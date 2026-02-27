USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Трамп: Пакистан прекрасно справляется

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, намерены ли Соединенные Штаты вмешаться в войну между Пакистаном и Афганистаном, заявил, что «хорошо ладит с Пакистаном».

«Ну, я бы хотел, но я очень хорошо лажу с Пакистаном, как вы знаете, очень, очень хорошо. У вас (у Пакистана – ред.) отличный премьер-министр, у вас там отличный генерал, у вас отличный лидер — два человека, которых я действительно очень уважаю. И я думаю, что Пакистан прекрасно справляется», - сказал Трамп.

*** 22:44

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы. По его словам, власти острова ведут переговоры с американской стороной.

«Куба — страна, терпящая неудачу, а госсекретарь (Марко) Рубио работает над решением этой проблемы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

25 февраля в территориальные воды Кубы вошел катер под флагом США. По версии МВД Кубы, на борту находились десять кубинцев с гражданством США, открывших огонь по береговой охране. В результате перестрелки четверо на борту катера были убиты, еще шестеро ранены и доставлены на остров. В Гаване утверждают, что нападавшие готовили диверсии, найден их предполагаемый сообщник. В Вашингтоне усомнились в версии кубинской стороны и начали собственное расследование.

*** 22:02

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что еще не принял решения по поводу Ирана.

«Я еще не принял решения по поводу Ирана. Я не доволен тем, как они ведут переговоры. У Ирана не может быть ядерного оружия. Дальнейшие переговоры состоятся в пятницу. В Иране может произойти или не произойти смена режима», - сказал Трамп.

Он также отметил, что Иран не говорит золотые слова: «Нет ядерному оружию». 

Также президент США заявил, что Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта в Украине. 

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», - сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США. При этом Трамп заверил, что стремится к скорейшему преодолению конфликта в Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», - отметил он, имея в виду войну в Украине.

