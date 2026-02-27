Трамп: Пакистан прекрасно справляется

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, намерены ли Соединенные Штаты вмешаться в войну между Пакистаном и Афганистаном, заявил, что «хорошо ладит с Пакистаном». «Ну, я бы хотел, но я очень хорошо лажу с Пакистаном, как вы знаете, очень, очень хорошо. У вас (у Пакистана – ред.) отличный премьер-министр, у вас там отличный генерал, у вас отличный лидер — два человека, которых я действительно очень уважаю. И я думаю, что Пакистан прекрасно справляется», - сказал Трамп.

*** 22:44 Президент США Дональд Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы. По его словам, власти острова ведут переговоры с американской стороной. «Куба — страна, терпящая неудачу, а госсекретарь (Марко) Рубио работает над решением этой проблемы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

25 февраля в территориальные воды Кубы вошел катер под флагом США. По версии МВД Кубы, на борту находились десять кубинцев с гражданством США, открывших огонь по береговой охране. В результате перестрелки четверо на борту катера были убиты, еще шестеро ранены и доставлены на остров. В Гаване утверждают, что нападавшие готовили диверсии, найден их предполагаемый сообщник. В Вашингтоне усомнились в версии кубинской стороны и начали собственное расследование.

*** 22:02 Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что еще не принял решения по поводу Ирана. «Я еще не принял решения по поводу Ирана. Я не доволен тем, как они ведут переговоры. У Ирана не может быть ядерного оружия. Дальнейшие переговоры состоятся в пятницу. В Иране может произойти или не произойти смена режима», - сказал Трамп. Он также отметил, что Иран не говорит золотые слова: «Нет ядерному оружию».