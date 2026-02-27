Антиисламская риторика в Армении будет запрещена

Как сообщает турецкая газета, законодательная инициатива, которая, как ожидается, будет одобрена в обозримом будущем, запретит публичную критику ислама, осквернение Корана и оскорбление пророка Мухаммеда. Антиисламская риторика в Армении будет квалифицирована как тяжкое преступление и повлечет за собой уголовное наказание.

Турецкое издание Aydınlık выступило с сенсационным сообщением : «Правительство Пашиняна готовит законопроект, который предусматривает введение широких правовых мер по защите исламского вероисповедания в Армении».

Законопроект также декриминализует забой скота в домашних условиях во время праздничной церемонии мусульман по случаю праздника Курбан (Ид аль-Адха). Ранее празднование мусульманского праздника и легализация церемонии были ограничены лицензированными и авторизованными учреждениями.

Aydınlık указывает, что в средних школах допустят факультативные занятия по истории и основам ислама, а также создание молитвенных комнат в общественных местах.

На протяжении десятилетий в контексте сложных исторических взаимоотношений армянского народа с Турцией, а позднее и с Азербайджаном отдельные общественно-политические силы выстраивали свою риторику с акцентом на религиозно-культурную идентичность. В ряде случаев это сопровождалось подчеркнутым обращением к христианскому и национальному наследию.

Либерализация в отношении исламского вероучения – прямое следствие политики нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, а также политической толерантности, проводимой в соответствии с европейским выбором правительства Пашиняна.