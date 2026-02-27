USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Антиисламская риторика в Армении будет запрещена

22:10

Турецкое издание Aydınlık выступило с сенсационным сообщением: «Правительство Пашиняна готовит законопроект, который предусматривает введение широких правовых мер по защите исламского вероисповедания в Армении».

Как сообщает турецкая газета, законодательная инициатива, которая, как ожидается, будет одобрена в обозримом будущем, запретит публичную критику ислама, осквернение Корана и оскорбление пророка Мухаммеда. Антиисламская риторика в Армении будет квалифицирована как тяжкое преступление и повлечет за собой уголовное наказание.

Законопроект также декриминализует забой скота в домашних условиях во время праздничной церемонии мусульман по случаю праздника Курбан (Ид аль-Адха). Ранее празднование мусульманского праздника и легализация церемонии были ограничены лицензированными и авторизованными учреждениями.

Aydınlık указывает, что в средних школах допустят факультативные занятия по истории и основам ислама, а также создание молитвенных комнат в общественных местах.

На протяжении десятилетий в контексте сложных исторических взаимоотношений армянского народа с Турцией, а позднее и с Азербайджаном отдельные общественно-политические силы выстраивали свою риторику с акцентом на религиозно-культурную идентичность. В ряде случаев это сопровождалось подчеркнутым обращением к христианскому и национальному наследию.

Либерализация в отношении исламского вероучения – прямое следствие политики нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, а также политической толерантности, проводимой в соответствии с европейским выбором правительства Пашиняна.

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется
22:57
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
22:40
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
17:46
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день
20:26
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола…
19:46
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
16:15
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток
19:08
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
18:43
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
16:28
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону
18:26

