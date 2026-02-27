США и Оман обсудили Иран

Обсуждения между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорах между американской администрацией и Ираном, имели в целом позитивный результат. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По свидетельству его источников, «встреча между Вэнсом и главой МИД Омана по иранской проблематике завершилась и в целом прошла позитивно».

Ранее сообщалось, что аль-Бусаиди 27 февраля намерен провести в Вашингтоне несколько встреч с Вэнсом и другими официальными лицами США, направленных на то, чтобы не допустить войны против Ирана.