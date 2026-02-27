USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

США и Оман обсудили Иран

22:22 304

Обсуждения между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорах между американской администрацией и Ираном, имели в целом позитивный результат. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По свидетельству его источников, «встреча между Вэнсом и главой МИД Омана по иранской проблематике завершилась и в целом прошла позитивно».

Ранее сообщалось, что аль-Бусаиди 27 февраля намерен провести в Вашингтоне несколько встреч с Вэнсом и другими официальными лицами США, направленных на то, чтобы не допустить войны против Ирана.

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1384
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 274
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4276
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9076
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4731
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4030
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5076
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4500
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18962
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558

