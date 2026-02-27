Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии

Сегодня в 23:30 по бакинскому времени в Дублине начнется отборочный матч чемпионата Европы-2029 по баскетболу между сборными Ирландии и Азербайджана.

Судить встречу будут Ян Балоун (Чехия), Яйн Макдональд (Великобритания) и Никола Бейат (Норвегия).

В сборную Азербайджана на матч с Ирландией, а также на следующую игру с Северной Македонией (2 марта, Баку) были приглашены Амиль Гамзаев («Нефтчи»), Эммануэль Агбасон, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Кямран Мамедов (все - «Сабах»), Улаш Тургут, Джабраил Акперов (оба - «Гянджа»), Эльшад Ширзадов («Орду»), Уэсли Ван Бек («Тенерифе», Испания), Дерин Беркоз (НТД), Рашид Аббасов, Эрджан Донат (оба - «Шеки») и Саадеттин Донат («Абшерон Лайонс»).

В состав на матч с ирландцами не попадет Рашид Аббасов.

Напомним, наша команда выступает в группе «А», где в первых двух матчах проиграла в гостях македонцам (49:87), а затем дома в упорной борьбе уступила Люксембургу (90:95).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ