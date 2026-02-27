USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии

22:35 274

Сегодня в 23:30 по бакинскому времени в Дублине начнется отборочный матч чемпионата Европы-2029 по баскетболу между сборными Ирландии и Азербайджана.

Судить встречу будут Ян Балоун (Чехия), Яйн Макдональд (Великобритания) и Никола Бейат (Норвегия).

В сборную Азербайджана на матч с Ирландией, а также на следующую игру с Северной Македонией (2 марта, Баку) были приглашены Амиль Гамзаев («Нефтчи»), Эммануэль Агбасон, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Кямран Мамедов (все - «Сабах»), Улаш Тургут, Джабраил Акперов (оба - «Гянджа»), Эльшад Ширзадов («Орду»), Уэсли Ван Бек («Тенерифе», Испания), Дерин Беркоз (НТД), Рашид Аббасов, Эрджан Донат (оба - «Шеки») и Саадеттин Донат («Абшерон Лайонс»).

В состав на матч с ирландцами не попадет Рашид Аббасов.

Напомним, наша команда выступает в группе «А», где в первых двух матчах проиграла в гостях македонцам (49:87), а затем дома в упорной борьбе уступила Люксембургу (90:95).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды - три победителя групп и лучшая вторая сборная - выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1388
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 275
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4277
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9076
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4731
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4030
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5076
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4501
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18962
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558

