Иран готов помирить Афганистан и Пакистан

«Афганистан и Пакистан должны решать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений и путем диалога. Иран готов оказать всяческую помощь для содействия диалогу между двумя странами и укрепления взаимопонимания и сотрудничества», - отметил он.

Иран готов поддержать решение конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Ранее Пакистан и Афганистан обменялись сообщениями о нанесении взаимных ударов. Официальный Исламабад заявил об уничтожении по меньшей мере 274 боевиков движения «Талибан» в ходе проведенных операций. В то же время афганская сторона утверждает о ликвидации 55 пакистанских военнослужащих.

Основным камнем преткновения в отношениях двух стран остаются вопросы безопасности. Исламабад утверждает, что Кабул предоставляет убежище боевикам, совершающим нападения на территорию Пакистана. Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» отвергает эти обвинения, заявляя, что обеспечение внутренней безопасности Пакистана является исключительно внутренним делом этой страны.

Стоит отметить, что Иран, имеющий протяженные границы как с Афганистаном, так и с Пакистаном, крайне заинтересован в стабильности региона. Обострение отношений между соседями напрямую влияет на региональную безопасность, вопросы миграции и борьбу с трансграничной преступностью. Посредническая инициатива Тегерана направлена на предотвращение дальнейшей эскалации, которая может дестабилизировать ситуацию во всей Центральной и Южной Азии.