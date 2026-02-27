USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Иран готов помирить Афганистан и Пакистан

23:09 123

Иран готов поддержать решение конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Афганистан и Пакистан должны решать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений и путем диалога. Иран готов оказать всяческую помощь для содействия диалогу между двумя странами и укрепления взаимопонимания и сотрудничества», - отметил он.

Ранее Пакистан и Афганистан обменялись сообщениями о нанесении взаимных ударов. Официальный Исламабад заявил об уничтожении по меньшей мере 274 боевиков движения «Талибан» в ходе проведенных операций. В то же время афганская сторона утверждает о ликвидации 55 пакистанских военнослужащих.

Основным камнем преткновения в отношениях двух стран остаются вопросы безопасности. Исламабад утверждает, что Кабул предоставляет убежище боевикам, совершающим нападения на территорию Пакистана. Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» отвергает эти обвинения, заявляя, что обеспечение внутренней безопасности Пакистана является исключительно внутренним делом этой страны.

Стоит отметить, что Иран, имеющий протяженные границы как с Афганистаном, так и с Пакистаном, крайне заинтересован в стабильности региона. Обострение отношений между соседями напрямую влияет на региональную безопасность, вопросы миграции и борьбу с трансграничной преступностью. Посредническая инициатива Тегерана направлена на предотвращение дальнейшей эскалации, которая может дестабилизировать ситуацию во всей Центральной и Южной Азии.

Трамп: Пакистан прекрасно справляется
Трамп: Пакистан прекрасно справляется видео; обновлено 22:57
22:57 1392
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
Евробаскет-2029: Азербайджан в гостях у Ирландии
22:35 276
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном
Пакистан начинает «открытую войну» с Афганистаном обновлено 22:40
22:40 4278
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
17:46 9076
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
20:26 4732
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
19:46 4033
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
16:15 5076
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика
19:08 4502
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале
Премьер Эфиопии в СЭЗ «Алят», ASAN xidmət и на Сангачальском терминале ФОТО
18:43 1119
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены все еще актуально
16:28 18962
Пакистан реализовал право на самооборону
Пакистан реализовал право на самооборону Заявление МИД
18:26 1558

ЭТО ВАЖНО

