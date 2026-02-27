USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

В Германии ужесточили правила предоставления убежища

27 февраля 2026, 23:17

Германский бундестаг в пятницу, 27 февраля, принял закон об ужесточении правил предоставления убежища и либерализации доступа соискателей убежища к рынку труда.

В поддержку документа проголосовали депутаты от правящих сил - блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), против него - члены ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), а также «Союза-90»/«Зеленых» и Левой партии. В результате правящая в ФРГ «большая коалиция» в значительной мере перенесла в национальное законодательство реформу, принятую на уровне ЕС еще в 2024 году.

Ключевые элементы реформы - обязательная проверка личности прибывающих, а также рассмотрение прошений об убежище на внешних границах ЕС для выходцев из стран с низким уровнем признания статуса беженца. Германию как страну, расположенную в центре Европы, это затрагивает лишь применительно к международным аэропортам и морским портам. В случае отказа соискатели убежища могут быть депортированы непосредственно оттуда. 

Процедуры для тех, кто уже подал заявление об убежище в другом государстве Евросоюза, должны быть сокращены. В ряде случаев возвращение мигранта в ответственное за него государство будет возможно в течение более длительного срока - например, если человек временно скрывается от властей. Страны смогут создавать так называемые центры вторичной миграции с обязательным проживанием для тех, кто должен покинуть Германию, поскольку ответственность за них несет другая страна ЕС.

Соискатели убежища, проживающие в приемных учреждениях, смогут приступать к работе в Германии уже через три месяца. В настоящее время для них фактически действует шестимесячный запрет на трудоустройство. Для тех, кто не проживает в таких учреждениях, трехмесячный срок уже действует. Федеральное агентство по труду сможет в отдельных случаях делать исключения для жителей учреждений первичного приема.

Число людей, впервые подающих заявление об убежище в Германии, снижается с осени 2023 года. Если в 2024 году было подано около 230 тысяч первичных заявлений, то в прошлом году их количество сократилось примерно до 113 тысяч. Эксперты полагают, что наряду с контролем на внутренних границах свою роль сыграла и смена власти в Сирии в декабре 2024 года.

