Немцев и итальянцев тоже просят покинуть Иран

Германия и Италия вслед за другими странами также порекомендовали своим гражданам покинуть Иран.

«Ситуация с безопасностью в регионе напряженная и становится все более нестабильной. В случае эскалации инциденты, связанные с безопасностью, могут произойти без предупреждения. Кроме того, следует ожидать сбоев в воздушном движении в любое время», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Итальянцам, находящимся в Иране с туристическими целями или чье присутствие не является строго необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», - говорится в заявлении МИД Италии. В ведомстве отметили, что поездки в Ирак и Ливан также не рекомендуются.