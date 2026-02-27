USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Немцев и итальянцев тоже просят покинуть Иран

27 февраля 2026, 23:22 397

Германия и Италия вслед за другими странами также порекомендовали своим гражданам покинуть Иран.

«Ситуация с безопасностью в регионе напряженная и становится все более нестабильной. В случае эскалации инциденты, связанные с безопасностью, могут произойти без предупреждения. Кроме того, следует ожидать сбоев в воздушном движении в любое время», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Итальянцам, находящимся в Иране с туристическими целями или чье присутствие не является строго необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», - говорится в заявлении МИД Италии. В ведомстве отметили, что поездки в Ирак и Ливан также не рекомендуются.

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
01:04 1455
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4090
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 251
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 445
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3303
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1295
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1307
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5367
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4792
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276

