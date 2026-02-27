USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке

27 февраля 2026, 23:34 1307

Более 500 единиц ударной авиации и до 200 самолетов иного назначения из США и Израиля дислоцированы на Ближнем Востоке. Они готовы к возможному удару по Ирану, сообщает DefenceGeek.

По данным ресурса, в регионе размещены:

- 100 истребителей пятого поколения (F-22, F-35);

- 100 самолетов-заправщиков;

- 20 самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS);

- 18 самолетов радиоэлектронной борьбы;

- десятки разведывательных и специальных самолетов;

- несколько эсминцев и авианосные авиационные крылья (ААК) ВМС США.

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
01:04 1456
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4092
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 255
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 446
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3303
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1295
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1308
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5367
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4792
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276

