Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке

Более 500 единиц ударной авиации и до 200 самолетов иного назначения из США и Израиля дислоцированы на Ближнем Востоке. Они готовы к возможному удару по Ирану, сообщает DefenceGeek.
По данным ресурса, в регионе размещены:
- 100 истребителей пятого поколения (F-22, F-35);
- 100 самолетов-заправщиков;
- 20 самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS);
- 18 самолетов радиоэлектронной борьбы;
- десятки разведывательных и специальных самолетов;
- несколько эсминцев и авианосные авиационные крылья (ААК) ВМС США.