И Каджары поклонились Пехлеви

фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1296

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви обратился к иранскому народу вместе с представителями разных народностей, проживающих в Иране.

Как видно из видеообращения, вокруг Резы Пахлеви сидит множество людей. Среди них — человек, объявивший себя наследником династии Каджаров.

В своей речи Реза Пехлеви призвал иранский народ к единству и назвал всех жителей Ирана «великой иранской семьей».

«Мы привержены единому и демократическому Ирану под знаменем «Льва и Солнца» во имя верховенства права, прекращения любой дискриминации, гарантирования индивидуальных свобод и равенства граждан перед законом. Мы выступаем за свободу и безопасность Ирана», — подчеркнул Пехлеви.

Напомним, что накануне haqqin.az писал о том, что Реза Пехлеви высказался относительно территориальной целостности Ирана, назвав ее «важнейшей красной линией великой и единой нации».

«Любой человек или группа, переступившие эту красную линию или сотрудничающие с теми, кто это сделал, столкнутся с решительным ответом иранского народа», – заявил Пехлеви.

