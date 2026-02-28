USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Было ваше – стало наше

00:01 884

Минюст США подал иск о конфискации танкера Skipper и 1,8 млн баррелей нефти, захваченных у берегов Венесуэлы в декабре 2025 года. Это первый подобный иск в рамках кампании по борьбе с «теневым флотом».

В иске сообщается, что судно и груз подлежат изъятию, поскольку они якобы помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В ведомстве уточнили, что нефть добыта государственной венесуэльской компанией PDVSA.

Окончательное решение должен принять федеральный суд в Вашингтоне. Если иск удовлетворят, танкер перейдет в собственность правительства США, а нефть могут продать на рынке.

С конца 2025 года американские структуры перехватили не менее десяти нефтяных танкеров. Вашингтон обвиняет Каракас в использовании судов под ложными флагами для обхода санкций.

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
01:04 1460
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4095
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 259
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 449
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3304
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1299
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1309
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5369
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4792
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276

