Россияне взорвали дамбу под Константиновкой

Россияне обнародовали кадры подрыва дамбы вблизи Константиновки Донецкой области Украины, что может привести к разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, уничтожению дорог и мостов, отравлению почв и воды, уничтожению экосистемы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как заметил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, дамбы пользуются особой защитой, и их уничтожение категорически запрещено.