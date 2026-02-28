Россияне взорвали дамбу под Константиновкой

Россияне обнародовали кадры подрыва дамбы вблизи Константиновки Донецкой области Украины, что может привести к разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, уничтожению дорог и мостов, отравлению почв и воды, уничтожению экосистемы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как заметил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, дамбы пользуются особой защитой, и их уничтожение категорически запрещено.
«Такие действия России - это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Я уже направил соответствующие письма ООН с требованием зафиксировать этот факт и предоставить четкую международную правовую оценку действиям (России – ред.). Мир не имеет права молчать. Безнаказанность за подобные преступления означает новые трагедии», - подчеркнул омбудсмен.
Напомним, 25 февраля DeepState сообщил о том, что россияне сбросили трехтонную управляемую авиационную бомбу на дамбу возле села Осыково Донецкой области на Константиновском направлении и уничтожили ее.