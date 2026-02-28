Зеленский о ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, однако никаких таких предложений Киев не получал. Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало», — сказал он.