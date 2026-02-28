USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Зеленский о ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, однако никаких таких предложений Киев не получал. Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало», — сказал он.

Зеленский отметил, что упреки России о том, что Лондон и Париж якобы работают над передачей Украине ядерного оружия или так называемых «грязных бомб», безосновательны. При этом никаких доказательств этих утверждений российская сторона не предоставила.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этом фоне пригрозил возможностью применения ядерного оружия против Великобритании, Франции и Украины «при необходимости».

В свою очередь российский президент Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ заявил о «возможном применении ядерного компонента» в войне с Украиной.

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4097
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1305
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1309
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5369
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4792
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276

