Зеленский о ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, однако никаких таких предложений Киев не получал. Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.
«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало», — сказал он.
Зеленский отметил, что упреки России о том, что Лондон и Париж якобы работают над передачей Украине ядерного оружия или так называемых «грязных бомб», безосновательны. При этом никаких доказательств этих утверждений российская сторона не предоставила.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этом фоне пригрозил возможностью применения ядерного оружия против Великобритании, Франции и Украины «при необходимости».
В свою очередь российский президент Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ заявил о «возможном применении ядерного компонента» в войне с Украиной.