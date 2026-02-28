Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»

«В свете растущей напряженности в регионе главы дипломатических миссий и посольств в адресных представительствах должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью или активности в социальных сетях, которые могли бы каким-либо образом разжечь страсти среди региональной аудитории, нанести ущерб чувствительным политическим вопросам или осложнить отношения США», — говорится в телеграмме, сообщает издание.

Согласно служебной записке, полученной изданием The Guardian, госсекретарь США Марко Рубио призвал послов на Ближнем Востоке прекратить публичные заявления, которые могут обострить напряженность и подорвать давление президента США Дональда Трампа на Иран с целью заставить его отказаться от намерений производить ядерное оружие.

«От глав дипломатических миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или внести путаницу в политику США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в настоящее время», — отмечается в документе.

Внутри администрации эта директива была широко истолкована как резкое осуждение посла США в Израиле Майка Хакаби после его недавнего выступления в подкасте бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором он заявил, что «Израиль имеет библейское право на большую часть земель на Ближнем Востоке».

Хотя в рассекреченной телеграмме, подписанной Рубио, имя Хакаби не упоминалось, ее отправка ему и время отправки 23 февраля — через два дня после того, как его высказывания вызвали осуждение на Ближнем Востоке — не оставляли сомнений в том, кому она была адресована.

Это распоряжение прозвучало на фоне тревожной реакции чиновников Белого дома на комментарии Хакаби, которые опасались, что это может ужесточить позицию Ирана в преддверии последних переговоров на этой неделе с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о ядерной сделке, призванной предотвратить военный конфликт.

Источник в Белом доме рассказал британским журналистам, что Трамп воспринял интервью Хакаби как «помехи его переговорам» (с Ираном) и «начинает выходить из себя», тем более что имеет на посла «зуб»: мстительный Трамп «не забыл, что дочь Хакаби отказалась его поддержать во время последней избирательной кампании».