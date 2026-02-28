USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»

00:53 261

Согласно служебной записке, полученной изданием The Guardian, госсекретарь США Марко Рубио призвал послов на Ближнем Востоке прекратить публичные заявления, которые могут обострить напряженность и подорвать давление президента США Дональда Трампа на Иран с целью заставить его отказаться от намерений производить ядерное оружие.

«В свете растущей напряженности в регионе главы дипломатических миссий и посольств в адресных представительствах должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью или активности в социальных сетях, которые могли бы каким-либо образом разжечь страсти среди региональной аудитории, нанести ущерб чувствительным политическим вопросам или осложнить отношения США», — говорится в телеграмме, сообщает издание.

«От глав дипломатических миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или внести путаницу в политику США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в настоящее время», — отмечается в документе.

Внутри администрации эта директива была широко истолкована как резкое осуждение посла США в Израиле Майка Хакаби после его недавнего выступления в подкасте бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, в котором он заявил, что «Израиль имеет библейское право на большую часть земель на Ближнем Востоке». 

Хотя в рассекреченной телеграмме, подписанной Рубио, имя Хакаби не упоминалось, ее отправка ему и время отправки 23 февраля — через два дня после того, как его высказывания вызвали осуждение на Ближнем Востоке — не оставляли сомнений в том, кому она была адресована.

Это распоряжение прозвучало на фоне тревожной реакции чиновников Белого дома на комментарии Хакаби, которые опасались, что это может ужесточить позицию Ирана в преддверии последних переговоров на этой неделе с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о ядерной сделке, призванной предотвратить военный конфликт.

Источник в Белом доме рассказал британским журналистам, что Трамп воспринял интервью Хакаби как «помехи его переговорам» (с Ираном) и «начинает выходить из себя», тем более что имеет на посла «зуб»: мстительный Трамп «не забыл, что дочь Хакаби отказалась его поддержать во время последней избирательной кампании».

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
01:04 1462
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4098
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 262
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 452
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3308
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1306
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1309
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5369
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4793
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине
Азербайджан обыгрывает Ирландию в Дублине обновлено 01:04
01:04 1462
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4098
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 262
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 452
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3308
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 1306
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1309
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9428
Третье землетрясение в Шемахе за день
Третье землетрясение в Шемахе за день заявление Гурбана Етирмишли; обновлено 20:36
27 февраля 2026, 20:26 5369
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации
27 февраля 2026, 19:46 4793
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль
Американские дипломаты спешат покинуть Израиль все еще актуально
27 февраля 2026, 16:15 5276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться