Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Взрыв на улице Кадырова в Москве: есть раненые

01:08 871

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Кадырова в районе Южное Бутово города Москвы, сообщают российские СМИ.

В результате взрыва, произошедшего в квартире на 16-м этаже, выбило стекла, поврежден балкон, пожара не возникло, рассказали в оперативных службах.

По уточненным данным, ранены два человека, их госпитализировали.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. В «Мосгазе» сообщили, что жилой дом не был газифицирован. ТАСС пишет, что в доме во время ремонта взорвался газовый баллон для монтажа натяжных потолков. Mash при этом сообщил, что, по данным владелицы квартиры, газа в квартире нет, а ремонт там не делали. 

Жильцы дома сообщили каналу «Осторожно, Москва», что опасаются, что часть фасада, поврежденная в результате взрыва, упадет вниз.

В школе рядом с жилым домом организовали пункт временного размещения.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств взрыва в многоэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, ликвидация последствий происшествия, а также соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Николай Ступкин.

Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 7113
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 2470
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 418
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 390
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4760
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 1137
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 1296
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3904
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 2296
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1784
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9626

