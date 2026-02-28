Взрыв на улице Кадырова в Москве: есть раненые

По уточненным данным, ранены два человека, их госпитализировали.

В результате взрыва, произошедшего в квартире на 16-м этаже, выбило стекла, поврежден балкон, пожара не возникло, рассказали в оперативных службах.

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Кадырова в районе Южное Бутово города Москвы, сообщают российские СМИ.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. В «Мосгазе» сообщили, что жилой дом не был газифицирован. ТАСС пишет, что в доме во время ремонта взорвался газовый баллон для монтажа натяжных потолков. Mash при этом сообщил, что, по данным владелицы квартиры, газа в квартире нет, а ремонт там не делали.

Жильцы дома сообщили каналу «Осторожно, Москва», что опасаются, что часть фасада, поврежденная в результате взрыва, упадет вниз.

В школе рядом с жилым домом организовали пункт временного размещения.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств взрыва в многоэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, ликвидация последствий происшествия, а также соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Николай Ступкин.