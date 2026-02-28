Афганистан о жертвах пакистанских ударов

По меньшей мере 19 мирных жителей погибли, 26 получили ранения в результате пакистанских ударов по территории провинций Хост и Пактика в Афганистане. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства талибов Хамдулла Фитрат.

«Военный режим Пакистана в очередной раз целенаправленно обстрелял дома мирных жителей в Хосте и Пактике, в результате чего погибли 19 мирных жителей и 26 получили ранения», - написал он в X.

Согласно заявлению, большинство погибших и раненых составляют женщины и дети.