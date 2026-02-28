Беспилотник над авианосцем «Шарль де Голль» был российским

Как отмечается в сообщении, озаглавленном «Шведские вооруженные силы подтвердили обнаружение российского беспилотника», российский корабль радиоэлектронной разведки «Жигулевск» перемещался в территориальных водах страны в соответствии с международным правом.

Беспилотник, нейтрализованный в проливе Эресунд во время визита французского авианосца «Шарль де Голль» в Швецию, был зафиксирован во время прохождения российского корабля в шведских водах, говорится в пресс-релизе Вооруженных сил Швеции.

Охранявший французский авианосец шведский корабль HMS Rapp приблизился к российскому судну для контроля за его проходом по Эресунду, и его бортовые системы зафиксировали поблизости активность беспилотника, после чего были задействованы противодроновые системы для нейтрализации БПЛА.

«После анализа собранных технических данных Вооруженные силы могут констатировать, что речь идет о несанкционированном полете беспилотника, что является нарушением правил доступа в территориальные воды для мирного прохода», - говорится в пресс-релизе.

Российское судно радиотехнической разведки «было сопровождено до выхода из территориальных вод Швеции и сейчас находится в Балтийском море», также сообщается в пресс-релизе ВС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает абсурдными формулировки о российском происхождении этого дрона. Шведские и французские СМИ сообщили в четверг, что шведские военные нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронного подавления некий беспилотник, летевший в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у берегов Швеции.