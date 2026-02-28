Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»

Госсекретарь США Марко Рубио объявил Иран государством-спонсором «неправомерных задержаний». В своем заявлении, текст которого публикуют зарубежные СМИ, он подчеркнул, что иранские власти должны прекратить практику захвата заложников и освободить всех граждан США.

По его словам, такие шаги могли бы привести к отмене данного статуса и связанных с ним мер со стороны Вашингтона.