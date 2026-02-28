Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»

Госсекретарь США Марко Рубио объявил Иран государством-спонсором «неправомерных задержаний». В своем заявлении, текст которого публикуют зарубежные СМИ, он подчеркнул, что иранские власти должны прекратить практику захвата заложников и освободить всех граждан США.
По его словам, такие шаги могли бы привести к отмене данного статуса и связанных с ним мер со стороны Вашингтона.
В противном случае, отметил госсекретарь, если Тегеран не прекратит задержания, США будут вынуждены рассмотреть дополнительные меры, включая возможное ограничение поездок с использованием американских паспортов в Иран, через Иран или из Ирана.
«Сегодня я объявляю Иран государством-спонсором неправомерных задержаний. Когда иранский режим захватил власть 47 лет назад, аятолла Хомейни укрепил свой контроль над властью, поддержав захват сотрудников посольства США в заложники… Иранский режим должен прекратить брать заложников и освободить всех американцев, несправедливо удерживаемых в Иране, — шаги, которые могли бы положить конец этому обозначению и связанным с ним действиям. Мы призываем его сделать это. Ни один американец не должен ездить в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, которые в настоящее время находятся в Иране, немедленно покинуть страну», — заявил Рубио.