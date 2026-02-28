USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»

ФОТО
01:46 391

Госсекретарь США Марко Рубио объявил Иран государством-спонсором «неправомерных задержаний». В своем заявлении, текст которого публикуют зарубежные СМИ, он подчеркнул, что иранские власти должны прекратить практику захвата заложников и освободить всех граждан США.

По его словам, такие шаги могли бы привести к отмене данного статуса и связанных с ним мер со стороны Вашингтона.

В противном случае, отметил госсекретарь, если Тегеран не прекратит задержания, США будут вынуждены рассмотреть дополнительные меры, включая возможное ограничение поездок с использованием американских паспортов в Иран, через Иран или из Ирана.

«Сегодня я объявляю Иран государством-спонсором неправомерных задержаний. Когда иранский режим захватил власть 47 лет назад, аятолла Хомейни укрепил свой контроль над властью, поддержав захват сотрудников посольства США в заложники… Иранский режим должен прекратить брать заложников и освободить всех американцев, несправедливо удерживаемых в Иране, — шаги, которые могли бы положить конец этому обозначению и связанным с ним действиям. Мы призываем его сделать это. Ни один американец не должен ездить в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, которые в настоящее время находятся в Иране, немедленно покинуть страну», — заявил Рубио.

Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 7118
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 2472
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 420
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 392
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4761
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 1139
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 1300
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3905
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 2297
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1785
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9628

ЭТО ВАЖНО

Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 7118
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 2472
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 420
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 392
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 4761
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 1139
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 1300
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 3905
И Каджары поклонились Пехлеви
И Каджары поклонились Пехлеви фотофакт
27 февраля 2026, 23:52 2297
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке
Мощная группировка сформирована на Ближнем Востоке ФОТО
27 февраля 2026, 23:34 1785
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили
Агенты ICE задержали Эльмину Агаеву. После просьбы мэра Нью‑Йорка ее освободили все еще актуально
27 февраля 2026, 17:46 9628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться