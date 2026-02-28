Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа

На этой неделе начался судебный процесс над гражданином Пакистана, обвиняемым в попытке организовать убийство американского политика, возможно, президента США Дональда Трампа, во время его предвыборной кампании 2024 года, сообщает Аssociated Press.
47-летний Асиф Мерчант не признал себя виновным в попытке совершения террористического акта и других федеральных преступлениях.
В среду в Нью-Йорке начался судебный процесс, на котором прокуроры заявили, что он встречался с предполагаемыми наемными убийцами, которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием, и заплатил им 5 000 долларов.
Согласно показаниям посредника и видеозаписи, показанной в суде в среду, Мерчант, используя предметы на гостиничной салфетке в качестве иллюстрации, в июне 2024 года набросал сценарий стрельбы в политического деятеля на митинге, а затем - организации протеста в качестве отвлекающего маневра, чтобы убийца смог скрыться.
«Я был в шоке», — заявил посредник Надим Али в федеральном суде Бруклина. В ходе двухдневных разговоров Мерчант просил его найти наемных убийц, свидетельствовал Али, пока прокуроры воспроизводили записи, которые он тайно сделал для ФБР.
Мерчант, который в итоге встретился с предполагаемыми наемными убийцами и передал им 5 000 долларов в качестве первоначального взноса, был арестован до того, как назвал им имя, которое нужно было использовать в качестве цели, но он сказал Али, что это будет «кто-то, кто причиняет вред Пакистану и мусульманскому миру», заявила помощник прокурора США Нина Гупта во вступительном слове.
В судебном документе, поданном в прошлом месяце, прокуроры заявили, что на ноутбуке Мерчанта были обнаружены поисковые запросы, указывающие на места проведения митингов Трампа. Правительство не сообщило, сколько еще потенциальных целей он якобы рассматривал.
Предполагаемый заговор был спланирован за несколько недель до не связанной с этим попытки покушения на Трампа 13 июля 2024 года во время предвыборной кампании в Батлере, штат Пенсильвания. Позже официальные лица заявили, что отслеживали угрозу жизни Трампа со стороны Ирана, но никакой связи со стрелком из Батлера, жителем Пенсильвании, убитым снайпером Секретной службы, обнаружено не было. Тегеран назвал утверждение об угрозе «необоснованным и злонамеренным».
Мерчант, бывший банкир, ставший предпринимателем, находился в Соединенных Штатах в качестве туриста, заявил адвокат защиты Кристофер Нефф во вступительном слове. Он представил Мерчанта как глубоко религиозного человека и преданного отца, который открыто заявляет о наличии двух семей: одной в Пакистане и одной в Иране.
«Он рассчитывает на то, что вы не просто примете версию событий, в которую правительство пытается втиснуть доказательства, но и задумаетесь над остальной частью истории, рассказанной этими доказательствами», — сказал Нефф присяжным.
По словам самого Али, Мерчант познакомился с ним через общего друга. Али, уроженец Пакистана, ныне гражданин США, иммигрировал в США подростком и некоторое время работал переводчиком в армии в Афганистане.
Мерчант предложил Али заняться бизнесом по продаже футболок. Однако Али заявил на суде, что счел меняющиеся условия «подозрительными» и заметил, что после общения с Мерчантом за ним следили машины. Обеспокоенный этим, Али связался с ФБР в мае 2024 года и записал свои разговоры с Мерчантом.
ФБР предотвратило несколько предполагаемых нападений с помощью операций под прикрытием, в ходе которых агенты выдавали себя за сторонников терроризма, предоставляя им советы или оборудование. Критики утверждают, что такая стратегия может быть расценена как провокация.