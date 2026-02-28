Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа

На этой неделе начался судебный процесс над гражданином Пакистана, обвиняемым в попытке организовать убийство американского политика, возможно, президента США Дональда Трампа, во время его предвыборной кампании 2024 года, сообщает Аssociated Press. 47-летний Асиф Мерчант не признал себя виновным в попытке совершения террористического акта и других федеральных преступлениях. В среду в Нью-Йорке начался судебный процесс, на котором прокуроры заявили, что он встречался с предполагаемыми наемными убийцами, которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием, и заплатил им 5 000 долларов.

Согласно показаниям посредника и видеозаписи, показанной в суде в среду, Мерчант, используя предметы на гостиничной салфетке в качестве иллюстрации, в июне 2024 года набросал сценарий стрельбы в политического деятеля на митинге, а затем - организации протеста в качестве отвлекающего маневра, чтобы убийца смог скрыться. «Я был в шоке», — заявил посредник Надим Али в федеральном суде Бруклина. В ходе двухдневных разговоров Мерчант просил его найти наемных убийц, свидетельствовал Али, пока прокуроры воспроизводили записи, которые он тайно сделал для ФБР. Мерчант, который в итоге встретился с предполагаемыми наемными убийцами и передал им 5 000 долларов в качестве первоначального взноса, был арестован до того, как назвал им имя, которое нужно было использовать в качестве цели, но он сказал Али, что это будет «кто-то, кто причиняет вред Пакистану и мусульманскому миру», заявила помощник прокурора США Нина Гупта во вступительном слове.