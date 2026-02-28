USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

США вступились за Пакистан

Вашингтонская администрация в связи с боевыми действиями между Афганистаном и Пакистаном заявила, что поддерживает право Исламабада защищаться от движения «Талибан».

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и выразили поддержку праву Пакистана на оборону от нападений со стороны «Талибана», - написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер.

Она отметила, что ранее побеседовала с заместителем министра иностранных дел Пакистана Амной Балоч, чтобы «выразить соболезнования в связи с гибелью людей из-за недавнего конфликта между Пакистаном и «Талибаном».

Между тем в Исламабаде заявили, что потери Афганистана в результате ударов выросли до 331 погибшего, более 500 ранены. По словам министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, авиаудары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана.

Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналиста о том, просила ли его какая-либо из двух стран вмешаться в происходящее, заявил: «Я бы это сделал, но я очень-очень хорошо лажу с Пакистаном». Он отметил, что с большим уважением относится к премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. «Я думаю, что у Пакистана замечательно идут дела», - добавил американский лидер.

Вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе возобновились бои. В Исламабаде сообщили, что в ходе действий пакистанских вооруженных сил погибли более 130 афганских военных, было уничтожено порядка 80 единиц боевой техники. Минобороны Афганистана утром 27 февраля объявило о завершении операции, сообщив о гибели 55 пакистанских военных, захвате двух баз и 19 погранпостов.

