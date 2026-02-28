USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Дания отказывает украинским мужчинам

10:09 298

Дания планирует отказать в убежище украинцам из ряда регионов, а также мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщило датское министерство по делам иностранцев.

В убежище будут отказывать украинцам из Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (за исключением Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской областей.

Мужчины 23-60 лет не смогут получить разрешение на проживание, если не подтвердят официальное освобождение от военной службы. Заявители мужского пола младше 23 лет смогут получать разрешение только до достижения этого возраста без права продления, если не предоставят документы об освобождении от военной службы.

Кроме того, украинцев, получающих социальные выплаты, планируется обязать к трудовой занятости на общих основаниях. Муниципалитетам дадут переходный период до 1 октября 2026 года для внедрения этой нормы. По оценке правительства, она затронет около 12 тысяч человек.

Также предлагается отменить специальные образовательные правила, которые позволяли украинским детям обучаться на английском или украинском языке и проходить дистанционное обучение по украинской программе. Законопроект со всеми этими изменениями планируется внести в парламент в апреле. Они не коснутся тех, кто уже получил разрешение на проживание.

Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 5574
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 6488
США вступились за Пакистан
США вступились за Пакистан
10:05 503
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 11153
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 5922
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 3254
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 1755
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 6729
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 3337
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 3817
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 5527

