Дания отказывает украинским мужчинам

Дания планирует отказать в убежище украинцам из ряда регионов, а также мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщило датское министерство по делам иностранцев.

В убежище будут отказывать украинцам из Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (за исключением Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской областей.

Мужчины 23-60 лет не смогут получить разрешение на проживание, если не подтвердят официальное освобождение от военной службы. Заявители мужского пола младше 23 лет смогут получать разрешение только до достижения этого возраста без права продления, если не предоставят документы об освобождении от военной службы.

Кроме того, украинцев, получающих социальные выплаты, планируется обязать к трудовой занятости на общих основаниях. Муниципалитетам дадут переходный период до 1 октября 2026 года для внедрения этой нормы. По оценке правительства, она затронет около 12 тысяч человек.

Также предлагается отменить специальные образовательные правила, которые позволяли украинским детям обучаться на английском или украинском языке и проходить дистанционное обучение по украинской программе. Законопроект со всеми этими изменениями планируется внести в парламент в апреле. Они не коснутся тех, кто уже получил разрешение на проживание.